漢翔(2634)0.2元現金股息今天除息，股價盤中順利完成填息。

漢翔第2季營收59.66億元，年成長32％，主要高教機的國防業務、民用發動機出貨回溫帶動，在營收規模放大、6月有認列高教機首飛的哩程金貢獻下，單季營益率季增6.2個百分點至1.1％，優於法人預期，本業轉為獲利0.64億元，結束連續兩季的本業虧損，同時，認列政府補貼收入，單季稅後淨利4.05億元，較上季轉虧為盈，每股盈餘0.43元。

漢翔高教機總計66架，預算合計686億元，預計今年第4季首架交機後進入量產，2021～2023年將分別交機2、8、17架，營收將逐年認列，後續可認列金額達70％以上，2023年將是認列高峰期，加上鳳展專案營收，到2023年國防營收將逐年上升。

因波音及空巴等大廠淨新增訂單開始復甦，漢翔民用業務可望谷底爬升，法人推估民用的毛利率已經接近損平，對下半年的獲利貢獻將有助益。