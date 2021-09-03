警察是人民保母，業務無法不包，連市民車子開到半路才發現油料用盡，波麗士大人立即像超人現身救援，當機立斷徒手將車輛推移至路旁，載送男子前往鄰近加油站購買油品，男子感激員警的幫忙，直說遇到車子拋錨本來覺得很倒楣，但遇到幸運之神警察降臨，瞬間化解了這場危機。

台中市警察局第四分局黎明派出所警員郭俊佑、施焱屯執行巡邏勤務，經向上路與龍富路口，見一台自小客車停於路中央，主動趨前關心，王姓男子不知所措地表示，車子開到半路才發現油料用盡，正想辦法求援時，警察就出現了。

由於該路段車流量大，警員郭俊佑、施焱屯駕駛巡邏車停等紅燈時，見前方一部自小客車駕駛突然開啟車門，一臉慌張左顧右盼查看車輛，天氣炎熱，男子站在太陽底下揮汗如雨，又有多部車輛從男子身旁疾駛而過，員警擔心其安危，連忙上前詢問。

王男急說因未注意車輛油料耗盡，車子開到一半就突然熄火無法發動，當日天氣炎熱，自己又趕時間，急得直跳腳；車子在向上路、龍富路道路中央位置拋錨，導致後方車輛堵塞，許多路過車輛頻按喇叭，王男急得像熱鍋上的螞蟻。

幸員警的出現，宛如沙漠中的綠洲，排解交通壅塞情形，事後又協助男子購買汽油添加，最後確認自小客車能正常發動，令男子對員警為民服務熱忱，感佩不已。

黎明派出所所長林澤聰表示，駕駛遇到車輛故障，切勿慌張，應先放妥警示標示物，避免後車追撞，同時聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式善後，保障自己最大利益，亦能避免不必要的二次交通事故。