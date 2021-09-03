據「Political」1日報導，美國駐喀布爾大使館的代理大使威爾森(Ross Wilson)，於8月30日搭上最後1班C-17，成為最後1位撤離阿富汗的美國外交官。不過，威爾森近日已確診感染新冠肺炎。知情人士表示，由於阿富汗疫情嚴峻，疫苗覆蓋率卻相當低，撤離團隊如果爆發新冠肺炎潮，一點都不讓人意外。

報導引述知情人士說法，威爾森目前僅出現類似小感冒的症狀。其於8月15日由美國大使館撤退至喀布爾機場，並在過去幾週內協助美國公民、阿富汗盟友，以及留在當地恐遭塔利班清算的阿富汗公民，前往機場並登上飛機撤出。

然而，在撤退過程中，大多數的阿富汗在登機前都沒有經過新冠肺炎篩檢，而是等到班機降落，於第三國或美國進行篩檢。

更讓人擔心的是，早在2021年6月下旬，美國駐喀布爾大使館就爆發嚴峻的新冠肺炎，至少159人確診，甚至部分員工須配氧氣罩或醫療後撤。

知情人士更披露，威爾遜從未發送電子郵件呼籲使館工作人員接種疫苗。在寄出的郵件中，只有一張他和妻子戴著耶誕老人鬍子與帽子的賀年卡。

報導透過電子郵件採訪威爾遜，他不願做出評論；但強調自己是大使館內第一批接種疫苗的人，並多次提醒使館人員有疫苗就打。美國國務院則以沒有必要討論員工個人健康狀況為由，拒絕評論此事。

1名參與撤離行動的人表示，如果撤退團中爆發新冠肺炎潮，一點都不讓人意外。畢竟，阿富汗新冠肺炎確診人數相當高，疫苗接種率卻很低。

當美軍第82空降師指揮官於8月30日搭上最後一班C-17離開阿富汗，隔天美國國務卿布林肯在推特上發布一張威爾森與眾人的合照。照片中每個人都穿防彈衣，威爾森抱著折起來的美國國旗，一行人就是沒人戴上口罩。

My deepest thanks to @USAmbKabul Wilson Amb. Bass and the @USEmbassyKabul team for their exceptional and courageous service bringing so many to safety. I'm confident their skills and dedication will continue to advance our consular work and diplomacy as a new chapter begins. pic.twitter.com/9ARlhLnRO3 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 31 2021

威爾森於2020年1月代理美國駐阿富汗大使，過去曾任阿塞拜然與土耳其大使，並曾派任俄國、澳洲、捷克與喬治亞等國。自阿富汗政府崩潰以來，他始終沒有公開露面。不過，他於8月底接受訪問時，被問及為何沒有在塔利班占領喀布爾前撤離美國公民與阿富汗人，其回應大使館曾反覆發出警告；甚至，早在3月或4月時，每次都以更強烈的口吻警告馬上離開。