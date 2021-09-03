涉及前台中議長張宏年綁架案的幕後藏鏡人，當年檢警查出至少多人，但薛球集團只是所謂的「執行者，事後僅逮捕中部海線的黑道份子林再生，林後來遭判無期徒刑，但當年警方掌握還有「台中那邊的人」案發後均藏匿大陸，事後均無進展，如今為了一封陳益華寫給張宏年的信中，表達願意透露「台中那邊的人」幕後身分，且已向檢方交代，又讓此案沉寂20年後掀起台中道上與政壇波瀾。

根據陳益華寫給張宏年的信件內容表示「現在我想通了，也願意將實情告知於您（台中方面），由您自行處理，出賣我之人就是要您命（滅口）之人。如您想知道是誰，請您過來花蓮監獄一趟，我會一五一十的告知於您。」

陳益華強調，「因信上不方便寫上他的姓名及綽號（怕外流出去），所以才勞駕您過來一趟，以您之關係辦個特別接見，應不是什麼大問題。我要說的，絕對跟阿球跟您說的完全不一樣，因他只知喝酒，亂說一通而已，想知道什麼我絕對如實回答。」

當年檢警調查張宏年綁架案，一度掌握海線角頭許姓男子與林再生涉嫌重大，兩人當年一度與薛、陳兩人窩裡反，以安排偷渡為名，唆使薛、陳至彰化海邊而爆發線西警匪槍戰，令他們兩人恨得牙癢癢，以暗留遺書反制。

當年薛球與陳益華供稱，張宏年綁架案都是許、林兩嫌策劃主使、提供車輛、接應司機、藏匿 肉票地點、槍械子彈，是檢警追緝不捨的幕後主要共犯，但事後證實，僅有林再生參與策畫，許男僅是安排偷渡，但還有其餘藏鏡人尚未查出。

當年薛、陳兩嫌擁槍自重，綁架張宏年時持有至少四、五百發 制式手槍子彈，烏茲衝鋒槍、義大利九○制式手槍。

由林再生安排薛、陳藏匿南縣東山鄉，十一月間以安排兩人從彰化線西鄉偷渡為由，再由許男以將來地下匯兌至大陸，說服薛、陳交出已得手的五百萬贖款中的四百萬元，林再生開車載兩人至彰化線西欲偷渡 ，陳益華驚覺附近有警車，林再生跳車逃逸，薛、陳與大批埋伏員警 爆發激烈槍戰後脫逃。

事後陳、薛懷疑遭許、林出賣起戒心，陳益華及薛球掛心各自的女友，還各寫一封遺書，描述綁架勒贖的過程，以反制許、林兩人，這兩封遺書的下落，迄今成謎。

但所謂「台中那邊的人」，當年案發後一度傳出已經潛逃大陸躲藏，但在林再生於大陸落網遣送回台後，檢警並未實際其餘幕後藏鏡人，因此至今也還成謎。