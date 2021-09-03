國道1號中山高北向彰化系統交流道路段，2日深夜發生大貨車追撞前方連結車意外事故，大貨車車頭撞爛，37歲林姓駕駛遭夾昏倒臥駕駛座，所幸送醫後已恢復意識轉至普通病房。國道警方初步調查雙方均未酒駕，肇事原因還要釐清。
昨晚11時25分許，國一北上194.6公里處，37歲林姓大貨車司機，疑似未注意前方路況，追撞前方33歲鄭男駕駛的營業半聯結車。大貨車車頭全毀，林男受困駕駛座一度意識不清昏迷。
彰化縣消防局獲報趕到現場搶救，出動油壓剪等破壞機具，剪開車門後救出林男，因髖骨與大腿骨骨折，當場痛昏過去趴臥方向盤；經送往烏日林新醫院急救，目前已恢復意識、傷勢穩定，轉入普通病房。
國道第三警察大隊組長張弘杰指出，事故肇事原因還要調查釐清，提醒用路人，車輛載貨行駛高速公路請勿超速，應保持與前車安全距離並注意車前路況，變換車道前請務必確認鄰近車道前後車輛間距及速差，車上駕駛人及乘客並請繫妥安全帶。
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