美東時間2日，當地政府表示，計劃在新冠疫苗供應鏈上再投資30億美元，以確保自己在全球領先地位。

白宮新冠疫情顧問Zients指出，這筆新資金將在未來幾周內，陸續分配給生產所需的原物料製造商，以及充填包裝生產機具方面。但這30億美金只給美企，並用於擴大產能上。

因此，微脂粒(lipids)、生物反應袋(bioreactor bags)、管件(tubing)、針頭、注射器以及個人防護配件等產品業者將可受惠，但白宮未具體點名是哪幾家美企。

除了自用外，美國也拿疫苗做為國際外交工具。因此，新冠疫苗只會有不夠，而不會有太多的問題，

美國接種覆蓋率雖然與日俱增，但對新冠疫苗需求量還是很大。就等美國相關主管機關核准後，當地政府計畫從9月下旬開始，將全面性為民眾注射第3劑強化劑。

目前依國際普遍標準來說，打完兩劑新冠疫苗就是完全接種。但美國傳染病權威佛奇表示，照疫情目前發展下，就算以後要打完第3劑才能算完整接種，也不會感到很驚訝。

根據美國官方正式數據，在Delta新變種病毒株高度傳染力下，美國7日平均值中，每日新確診數已從6月不到1萬例，倍數成長至目前15萬以上。同時，單周平均疫歿數也從900位增至950位。

至於一種更新型的變種新冠病毒Mu，因這個病毒株為B.1.621的Mu之所以可怕，是因為恐怕會有免疫逃脫特性，讓疫苗變得無效而引起全球恐慌。但佛奇卻老神在在表示，可能某種程度上會讓新冠疫苗功效性沒那麼強，但還是會有一定範圍的效力。