美國首次申請失業金數創疫情後新低，顯示經濟復甦，加上大宗商品價格走高帶動能源股回升，四大指數齊收紅，標普500指數、那斯達克指數再創收盤新高，道瓊工業指數上漲131點，亞股早盤亦受到美股激勵走高，台股開高60.76點、報在17380.52點，指數呈現季線上量縮震盪，晶圓雙雄穩漲，傳產指標由航運轉向鋼鐵，9:50後大盤出現一波急拉，大漲一度逾160點、指數最高達17488點，惟成交量依舊不足，估計全天成交量恐不到3000億大關。

台股自低點以來反彈超過1200點，此波上揚過程中，成交量未能同步放大，呈現價漲量縮追價不足現象，且指數已回到前波起跌點附近，面臨上檔的解套賣壓，加上KD指標自高檔下彎，短線震盪恐加劇。

蘋果股價創新高，今電子股資金比重接近7成，又以半導體最為吸金，車用電子則是明顯回檔，台積電(2330)持穩開高，漲幅約1%、股價最高達619元，站穩5日線，聯電(2303)開盤後持續受到買單拉抬，開高走高、大漲逾5%，突破昨天上引線高點，大立光(3008)開高走低，早盤後一度壓回平盤下整理。IC設計近期強於大盤，今則呈現漲跌互見，指標股聯發科(2454)震盪下跌約1%，股王矽力-KY(6415)跌幅逾3.5%，鈺創(5351)強漲逾5%。

航運股今資金比重不到2成，貨櫃三雄僅萬海(2615)相對有撐，力拚盤上震盪，長榮(2603)、陽明(2609)則小跌，散裝航運今明顯轉弱，中航(2612)、四維航(5608)下挫逾3%，裕民(2606)、新興(2605)跌幅也逾2%，航運類股指數盤中下跌約1.2%。

下半年鋼市叫好，鋼鐵股今獲多頭青睞，燁興(2007)大漲逾6%，彰源(2030)、豐興(2015)、燁輝(2023)等也均上揚逾3%，類股指數一度大漲近2%。

分析師表示，觀察指數短線急彈至前波起跌點附近，但隨著指數上漲，成交量未明顯放大，不易化解上檔套牢賣壓，加上台灣經濟數據成長動能放緩，科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動。預期指數將陷入震盪整理，建議謹慎選股，保守操作，選股以高殖利率概念股為主。關注本周末公布的非農就業及PMI數據，將決定縮減購債規模大小及時程，進而影響到國際金融市場大勢及下周盤勢。