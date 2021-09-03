BNT疫苗來台，藍委陳以信直言，指揮中心仍先衝全民第一劑施打率、把第二劑放後面，他認為是錯誤政策；而據外媒公布全球施打疫苗統計，台灣不論第一劑或第二劑排名都在後段班。陳以信呼籲衛福部長陳時中，應放下政治考量，重新思考優先順序，儘快開放人民施打第二劑，才能讓台灣達到群體免疫目標。

陳以信今（3日）在臉書發文表示，根據《紐約時報》最新全球疫苗施打統計，如果算劑次人口比，台灣在9月2日數字是46％，全球排名第97名，這數字已是後段班；如果算第二劑人口比，台灣只有3.9%，更是全球第133名。

對於台灣現行疫苗施打政策，陳以信直言，先衝第一劑不管第二劑，使台灣在全球比較上顯得非常突兀，如果計算全球前150個國家中，第二劑人口比佔第一劑人口比，全球平均是七成，但台灣只有一成不到，是這150個國家中的最後一名，而其中低於兩成的，也只有另一個國家越南（16%）。

陳以信表示，陳時中應放下政治考量，把科學考量與他國經驗放前面，儘快開放人民施打第二劑，才能讓台灣達到群體免疫目標。