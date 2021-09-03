58歲影帝梁朝偉曾演出多部經典作品，更是影展入圍常客，長相憂鬱帥氣的他還是不少人心目中的男神，他主演的漫威首部華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》即將上映，日前他接受訪問也罕見提到和爸爸的關係，透露自己因為家庭問題，導致性格變得內斂。

梁朝偉坦言，爸爸事夜場經理，在他7歲時曾三度離家出走，從此再也沒有回家，「父親離開我後，我不知道怎樣跟別人相處，小時候身邊個個都在談論他們的父親、家庭，他們有多快樂，我想我由這個時候開始就拒絕跟別人溝通，變得非常壓抑。」

梁朝偉在《尚氣與十環傳奇》飾演反派。(圖/劇照)

梁朝偉透露過去很少扮演父親角色，全和童年有關係，「曾經有人找我扮演失敗父親角色，但我拒絕了，因為我不想勾起父親怎麼對待我」，小時候為了擺脫來自單親家庭的羞恥、自卑感，他會和媽媽一起看電影，也因此愛上羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及真赫曼（Gene Hackman）。

梁朝偉也提到，媽媽最喜歡的是阿倫狄龍（Alain Delon），他表示自己一直很想和大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）合作，但多年來都沒有機會，雖然想踏入好萊塢但卻認為他們不會讓香港演員在大片中擔任重要角色，直到這次才終於讓他邁向國際。