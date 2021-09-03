彰化縣鹿港鎮一名61歲的張姓男子，去年透過不詳來源取得大麻種子後，分別在南投一處鐵皮屋，與台中住所栽種大麻，以扦插方式種植大麻活株，彰化檢方掌握情資後著手調查，共查獲283株大麻植株、大麻磚等證物，近日偵查終結，將張男依毒品危害防制條例等罪嫌，提起公訴。

張男上網購買照明設備、花盆、帳棚及營養素等物品，打造出各種大小溫室，培育大麻幼苗成長至一定高度後，在截枝扦插方式種植，等大麻活株成長後，再剪下大麻枝葉使其乾燥，進而製造大麻毒品；此外張男還被起獲改造槍支、具殺傷力非制式子彈89顆等，也一併送辦。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，去年10月分別在南投鐵皮屋扣得大麻植株271株，還有大麻種子培養皿、大麻捲菸器、溫溼度氣、除濕機、培養土等設備，在張男台中市住所也扣得大麻植株12株，另外還有乾燥大麻葉3300公克、大麻磚526.62公克，及改造槍枝、子彈彈匣等。

葉建成說，張男於警詢、偵訊時均坦承不諱，訊後依毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪，及違反槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可持有非制式手槍、子彈等罪嫌，予以提起公訴。

據了解，每株大麻成株約可製造200克的大麻成品，以現在市價每公克約1200-1500元不等，每株約可獲利25-30萬左右，初估張男所掌握的大麻植株、乾燥大麻煙草、大麻葉、大麻磚等，市值超過1億元。

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