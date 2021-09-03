下周一（6日）即將迎來鬼門關，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬豬、鼠、羊、猴、雞的人在鬼門關後財運最旺，可在貴人及朋友的幫助下，成功開發出新的賺錢門路，有機會發大財。

▍Top5 生肖豬

豬年出生的人在鬼門關後，有機會獲得更多的賺錢資訊或者投資消息，加上屬豬的人天生聰明，很會透過理財來發揮最高經濟效益，在鬼月後可在朋友介紹下，獲得一些投資介紹的佣金。

▍Top4 生肖鼠

鼠年出生的人鬼月後，有機會在社交飯局中認識到德高望重的大人物，讓你未來可以賺大錢。

▍Top3 生肖羊

羊年出生的人在鬼月後，若有想要拓展個人事業版圖，可以認真全力衝刺，近期運氣很旺，可望無心插柳柳成陰，促成一番新的財富發展，會讓身邊的人都跌破眼鏡、羨煞不已。

▍Top2 生肖猴

猴年出生的人在鬼門關後會得到幸運之神眷顧，會有種莫名好運的感覺，意想不到的好事或偏財都會降臨在你身上！小孟老師建議，屬猴的人可以多多參加團體活動，或者擬定理財計畫，當你們需要第一手消息或門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人脈或管道可以幫助你們。

▍Top1 生肖雞

雞年出生的人在鬼門關後事業運大增，在工作方面，屬雞的人只要好好發揮自身的實力，就能獲得長輩的提攜與幫助，有機會在職場中發光發熱。