台積電、慈濟基金會、永齡基金會捐贈政府1500萬劑BNT疫苗，首批昨日運抵桃園機場，針對駐德大使謝志偉在臉書用接力賽形容此次疫苗採購案，重申政府是前三棒，第四棒交給民間企業完成。對此，民眾黨立委高虹安今反酸，要不是前面三棒要跑不跑的，用盡各種理由推託，也無法讓外界發現，原來是第四棒民間企業撿起接力棒力挽狂瀾。

高虹安表示，謝志偉大使用接力賽形容BNT疫苗採購實在太接近，要不是前三棒要跑不跑，一直說國際沒有現貨、國際情勢打壓，用盡各種理由，如果前三棒推託的表現，也無法讓民眾知道原來是第四棒民間企業把棒子撿起來，顯見民間企業做事情方法比較多。

不過，高虹安也不忘感謝政府給予民間協助，在疫情之下，人人都是重要一棒，政府還是有貢獻，在最後願意敞開心胸，接受民間企業、團體捐贈，並授權民間採購疫苗。

高虹安說，此次疫苗採購是民間出錢，疫苗跟物流冷鍊都是由民間負責，照理說應該等到民間完成取貨後轉送給政府，怎麼會變成政府出面邀請捐贈者來接機，感覺有點奇怪。