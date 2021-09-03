黑衣人徐權闖派出所砸壞公務電腦引發「松山之亂」，警方「加倍俸還」，查出徐權等人在四海幫大哥徐天力經營的賭場從事監檯、暴力討債等工作，今年7月一舉搗破徐天力的賭場及雪茄館。台北地檢署3日偵結，依賭博、妨害自由、槍砲等罪起訴徐天力、徐權及賭場人員等13人，並建請法院宣告沒收徐天力4009萬餘元犯罪所得。

今年4月16日，時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，此事以及後續一連串事件被稱作「松山之亂」。檢方偵結後僅起訴徐權，全案目前在台北地院審理中。

起訴指出，綽號「三哥」的徐天力成立「豪盈區塊鍊益智遊戲有限公司」，在台北市松山區經營雪茄館及賭場，賭客身分控管嚴密，現場不僅設有「KYC／AML」步驟，要求賭客提供證件進行實名認證，並簽署使用者條款同意書，且賭場不收現金，而是使用虛擬貨幣「USDT泰達幣」兌換籌碼。

徐天力今年2月起更拓展賭場事業，開設線上直播賭場，後因徐靖、徐權兄弟4月16日引發「松山之亂」，徐天力為了避風頭，趕緊暫停賭場事業，把所有工具搬遷至信義區另起爐灶，最後仍於7月21日遭警查獲。

另外，徐靖、徐權及徐天力的手下曹喆等人，去年9月間向積欠賭債的被害人暴力討債，手段包括強制保管被害人機車、到被害人經營的印刷店潑紅漆、恐嚇要對被害人的4個兒子不利等，今也遭依涉嫌恐嚇、強制、毀損等罪起訴。