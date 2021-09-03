晶圓雙雄今（3）日有如猛虎出柙，台積電（2330）於近10點時股價放量狂飆，最高衝上619元大漲12元，市值終於收復16兆元大關，來到15.05兆元，聯電也隨即大漲逾6％、股價最高來到68.2元再寫21年來新高，雙雄扮演台股指數急攻至17482點大漲162點的最大功臣。

美股多頭氣勢強，四大指數同步收漲，其中，標普500指數及那斯達克指數雙雙創歷史新高，費城半導體指數也收漲0.33％，道瓊指數上揚0.37％，台積電ADR小漲0.27％，聯電ADR則是小跌0.84％，但雙雄股價卻異軍突起大漲。

在雙雄領軍下，半導體類股指數早盤也勁揚逾1.5％，因而帶動電子類股指數大漲1.1％以上；到近10點半時，台股集中市場整體成交值約1500億元，電子股約千億元，電子成交值占比衝高至約68％，為近幾個月來罕見的高占比。

不過，今天台股大漲量能明顯不足，市場推估今天成交值可能依然只有3000億元附近，量能持續萎縮，顯示市場追價意願不高，可能主要是來自於外資回頭加碼買超。