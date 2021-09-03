女星熊熊先前一段3分鐘「吞吐片」在網路上瘋傳，形象瞬間跌落谷底，心情大受影響的她，一度消失在社交平台和螢光幕前，近來獲邀參加網紅博恩的大型脫口秀《炎上》，對於此事則是侃侃而談，並強調：「我比誰都能體會影片被流出的感受。」

熊熊之前經歷各種負面新聞纏身，一度消失螢光幕前的她，已經慢慢走出這段過往，她在臉書透露獲邀參加博恩的大型脫口秀《炎上》，當時會答應是誤以為要罵徐乃麟，就糊里糊塗地接下來，事後才明白自己也會被吐槽，而且遠比想像中的強度高出許多，雖然一度想要推掉，但沒想到票在10分鐘內就被秒殺光，加上能夠踏上北流舞台，應該是入行9年來最了不起的里程碑，便決定硬著頭皮上了。

熊熊表示除了自己在4000人面前被輪流Diss，連出道39年的徐乃麟，也難逃被後輩數落整整兩個小時，她坦言雖靠著把傷痕攤在大家面前，用自嘲自婊的方式，猛踩痛處給所有人看，卻被酸民認為全是為了錢，對此，她強調：「說真的，錢很少，用傷痛來交換的不是錢，而是重獲新生的權利，不管大家接受與否，我們表現的優劣如何，但至少我們勇敢了。」

熊熊在過程中提到徐乃麟當年在攝影棚飆罵唐從聖，結果影片遭到工作人員外流，引發軒然大波，她表示那一陣子看到乃哥的新聞非常難過，不禁感嘆：「因為我比誰都更能體會影片被流出的感受。」