第七輪AZ疫苗今開打，不少民眾仍很擔心接種疫苗的副作用。胸腔暨重症科醫師黃軒表示，許多人好奇暈針和過敏性休克同樣都是倒下去，到底該怎麼區分？畢竟前者醒來就沒事了，後者卻很要命，甚至可能立即死亡。要想分辨這兩個症狀，其實可以透過發生的時間點，並觀察患者的全身性症狀、神經系統、呼吸血氧、血壓心跳與皮膚狀況。

黃軒今在臉書發文表示，接種疫苗後可能出現暈針或是過敏性休克，兩者都會讓人突然倒下去，不過「暈針不會要命，但過敏性休克很要命。」想分辨出兩者的差異，可以觀察倒下的時間點與相關症狀來判斷兩者的差異。

黃軒指出，暈針多發生在打疫苗後的5分鐘內，常常是打針當下馬上就暈針了；而過敏性休克通常是發生在打疫苗後的5至30分鐘，所以接種完休息超過5至10分鐘後，病人忽然有症狀出現，所有醫療人員都會非常注意，因為這種休克，如果處理不當，會很快死亡於現場。

黃軒也說，暈針的病人在打針當下會有忽冷忽熱的全身性症狀，然後就倒下了；但過敏性休克症狀，曾有患者透露是即將死亡的感覺；而神經系統的症狀，暈針病患的會有頭暈、頭浮浮的症狀，通常暈厥幾分鐘後，醒來一切就好了；但過敏性休克則會快速進入昏迷狀態、意識不清，被搖醒後的反應比打針前更差，那這就是警訊。

黃軒透露，暈針者不太有特別的呼吸變化，但若伴隨著焦慮的狀況，患者可能出現過度換氣的狀態，但患者的血氧濃度大多是正常的；過敏性休克的人，由於上呼吸道痙攣，會出現呼吸喘鳴或支氣管嚴重收縮的聲音，這時候血氧濃度是低下的。

黃軒表示，暈針的人會出現暫時性低血壓、心跳變慢的狀況，但是清醒過來後，就都會自動恢復正常；過敏性休克的人，即便意識看起來恢復了，但還是會持續呈現低血壓、心跳加快的狀況。此外，暈針的人打針後，皮膚會冒冷汗、看起來有點蒼白；過敏性休克的人則是會出現蕁麻疹，且臉色潮紅、眼臉水腫。

黃軒也分享2個狀況的處理方式，面對暈針的患者，可以努力安撫他的情緒，並讓其在休息區採坐姿或平躺；過敏性休克則要趕緊呼叫急救小組，並給氧、打針輸液與監測生命徵象，甚至會給急救藥物腎上腺素0.3至0.5毫克。

黃軒提醒，打針出現暈針症狀的人，可以接種同廠牌的第二劑疫苗，但是曾出現過敏性休克反應者，則不能接種同廠牌的疫苗。畢竟兩者的差別很大的，一個可能會立即死亡，一個不會。不過，大家也不用太擔心，因為疫苗打完30分鐘一律不能離開休息區，這樣不管出現哪種不適症狀，大家都會很安全的。