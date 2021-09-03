「中華民國110年秋祭忠烈殉職人員典禮」於今天上午10點在台北市圓山國民革命忠烈祠隆舉行，蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。

今日與祭人員包括中央文武官員及遺族代表等。總統在總統府秘書長李大維陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士之靈位獻花。

恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表慰問致意。