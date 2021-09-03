美國晶片製造業者博通表示，受惠於應用於5G晶片的需求繼續增加，加上疫後許多企業採用混和工作模式，可望推升本季營收超出市場預期。

博通目前預測本季營收可達73.5億美元，超出市場預估的72.3億美元。

該業者還發布上季（會計年度第三季）營收成長16％到67.8億美元，經調整後每股盈餘6.96美元，高出分析師預期的營收67.6億美元、每股盈餘6.85美元。