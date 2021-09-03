受惠5G晶片需求增加 博通預測本季銷售將超出預期 11:012021/09/03 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國晶片製造業者博通表示，受惠於應用於5G晶片的需求繼續增加，加上疫後許多企業採用混和工作模式，可望推升本季營收超出市場預期。 博通目前預測本季營收可達73.5億美元，超出市場預估的72.3億美元。 該業者還發布上季（會計年度第三季）營收成長16％到67.8億美元，經調整後每股盈餘6.96美元，高出分析師預期的營收67.6億美元、每股盈餘6.85美元。 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 #億美 #博通 #預測 #季營收 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚喜製造：謹慎評估市場 行銷、製作專業分工 10:002021/09/03 生活 光陽神車發功 退散陰霾 市佔全面攻防 續坐龍頭 09:572021/09/03 生活 《國際產業》半導體短缺攪局 賓士Q3銷售撞牆期 10:532021/09/03 財經 限額60人 怪獸小陶師訓練營今起報名 04:102021/09/03 地方新聞 美不排除攜手塔利班 打擊ISIS-K 04:102021/09/03 國際大事 聯電目標價 又一家喊近百元 04:102021/09/03 財經要聞 西勝8月營收寫21個月新高 09:302021/09/03 財經 《航運股》漢翔Q2本業轉盈 填息成功 10:192021/09/03 財經 1分鐘讀財經》當沖警示嚇跑一掛大戶 專家曝台股致命危機 08:292021/09/03 財經 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 大馬疫情擴散 被動元件又停工 04:102021/09/03 財經要聞 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 聯電目標價 又一家喊近百元 - 財經要聞 - 工商時報 全球央行總裁評比 楊金龍退步只拿A- 內行人曝致命傷 - 財經 - 工商 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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