財新中國3日公布8月服務業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮，創下16個月新低，低於預期的52，並且遠低於7月的54.9。

受製造業和服務業雙雙放緩拖累，財新中國8月綜合PMI下跌至47.2，為去年4月以來首次陷入收縮，是17個月的最低水平。

8月服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指數和新訂單指數16個月以來首次低於榮枯線，其中供給較需求收縮幅度更大。受訪企業反映，新訂單指數下降的主因是疫情及相關防控措施，壓制顧客需求。部分企業表示海外疫情反撲，抑制國外客戶需求。

服務業投入品價格持續上升，銷售價格略微回落，通膨壓力仍在。8月服務業投入價格指數繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為去年9月後次低。投入成本上揚，因包括用工成本增加和疫情導致的運費上升。調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較7月有所回落。

財新智庫解讀，8月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通膨壓力較大。官方公布的7月宏觀數據低於市場預期，經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。