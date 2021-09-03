Let’s Talk由行政院唐鳳政務委員率相關政府部門回應青年的建言。（教育部青年署）

由教育部青年署主辦、Cheers快樂工作人協辦的青年好政「Let’s Talk」系列活動，在去年成功滾動2000人次參與與關注後，對於開放政府及審議民主持續關心且充滿熱情的青年朋友們，無不引頸期盼新一年度的活動。有鑒於近年各領域青年心理健康的議題大受關注，從網球名將大阪直美到美國體操好手西蒙拜爾斯陸續因為心理健康因素退出賽事，讓「心理健康」的應對政策與觀點引起全球性的討論。因此，今年的「青年好政Let’s Talk」將審議主題訂為「心理健康」，將循著去年兩階段的開議節奏，配合疫情，將合併「實體審議」與「線上審議」兩種會議模式進行。

「開放政府」與「審議民主」的概念是我國政府這幾年持續努力的目標，不只能夠有效提高我國青年對於社會政策與政治的參與，更能夠透過開放式的審議養成青年世代對公共事務的責任感及敏感度，行政院教育部青年發展署為了鼓勵青年勇於發聲，讓國家政策走向才能更全面、更多元，已連續三年舉辦青年好政Let’s Talk系列活動，多年來成效卓著，許多青年的策論都具體影響了政府的實質作為。從國高中時期就積極參與社會運動的臺灣青年民主協會理事長張育萌就認為：「一個政策的施行影響的會是未來的一整個世代，所以為了讓臺灣更好，青年一定要站出來。」

延續前三年的能量，今年(110)的青年好政系列活動將探討主題鎖定在「心理健康」，身為斜槓青年的柯萱如律師就忍不住給予高度贊同，因為近兩年在COVID-19疫情的大肆干擾下，全世界人們的生活都起了莫大變化，不安的氛圍全面壟罩，健康的威脅、經濟的壓力、移動的不便等等，所有因素都會對心理健康帶來影響，因此在這個階段盡快探討並優化相關政策，是非常重要的，柯律師也衷心期盼今年的Let’s Talk能順利產出有利於提升心理健康的政策建言，供政府相關單位參考。

今年的Lets Talk已然開跑，即日起，第一階段的提案已開始接受收件，送件截止日為10月22日，想參加的青年朋友務必把握時間組團報名，詳細報名簡章與說明懶人包請至青年好政官網（https：／／www.youthhub.tw／)瞭解更多，邀請青年朋友們一起來幫政策指點好方向！