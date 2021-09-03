葛大為以田馥甄的〈無人知曉〉奪下本屆金曲「最佳作詞人獎」，他熱愛小動物，長年關懷流浪動物議題，一拿大獎後，隔天決定把金曲10萬元獎金全數捐出，他再加碼10萬元，總共20萬元分給四個單位包括愛狗人協會、新北市流浪貓狗協會、台南市徐園長護生協會、張媽媽流浪動物之家，希望藉著一己之力幫助這些流浪動物，並盼能號召更多人來關心浪浪。

入行23年的葛大為經手無數一線歌手唱片企劃，更曾以蔡健雅〈說到愛〉、張惠妹〈連名帶姓〉入圍金曲獎最佳作詞人獎，人稱華語樂壇詞聖的他，今年為田馥甄寫下夯歌〈無人知曉〉一舉獲得金曲獎最佳作詞人獎。

長期關注流浪動物的葛大為，坦言得獎後唯一讓他感到小小遺憾的事，就是忘了在台上跟大家說要多多關心流浪動物，他表示：「其實每次入圍時，我準備得獎感言時，都會寫下要關心流浪動物這句話，沒想到這次上台我竟然忘了講。」事實上長期關注浪浪議題的葛大為，只要有拿到獎金或意外收入，都會捐給流浪動物相關單位，葛大為表示：「頒獎完的隔天我就做了這件事，不管什麼時候獎金會入帳，也不管稅金什麼的，我自行吸收。」