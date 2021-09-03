新冠肺炎疫情全民上緊發條，帶動流感疫苗施打率，台中市長盧秀燕3日在市議會答詢時，向議員承諾，今年流感疫苗納入市立高、國中小學校教職員工施打，擴大到私立學校教職員工及私立幼兒園職員，人數達六千兩百多人，不會形成流感破口，保障校園安全。

市議員張廖乃綸今日在市議會總質詢時表示，新冠肺炎疫情還未平息，很多人打不到疫苗，眼看秋冬將來臨，憂心會再發生去年搶打流感疫苗的情況，很多人打不到新冠肺炎疫苗，至少施打流感疫苗可以增加身體防護力，不要連流感疫苗都搶不到。

盧秀燕允諾，今年台中市學校教職員工流感疫苗施打對象擴大提供流感疫苗給市立高、國中小學校教職員工施打，也納入私立學校教職員工及私立幼兒園職員。

台中市議員張廖乃綸總質詢表示，眼看秋冬將來臨，憂心再發生去年搶打流感疫苗情況。（盧金足攝）

「今年採購流感疫苗1萬8000劑」，盧秀燕說，其中6200劑將提供予50歲以上私立學校教職員工及私立幼兒園職員施打，流感疫苗所需經費計429萬9840元，施打所需經費計108萬元，總計挹注經費537萬9840元，較去年增加經費185萬多元，用於私立學校教職員工及私立幼兒園職員。

盧秀燕說，台中市老師與學生達45萬多人，因為公立學校教職職員流感疫苗已施打，公費施打納入到私立學校50歲以上教職員，擴大施打範圍，由源頭來保障，也免費為50歲以上的私立教職員公費施打流感疫苗。