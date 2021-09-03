韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內確診COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）新增1709例。韓國政府宣布延長現行社交距離規範至10月3日，但放寬部分規定。

韓國首都圈目前實施最高等級的第4階段社交距離規範；非首都圈為第3階段，原定實施至5日為止。

韓聯社報導，韓國國務總理金富謙上午主持中央災難安全對策本部會議，宣布將現行規範再延長4週至10月3日。

不過，考慮小商家經營不易，餐廳、咖啡店等營業時間限制從晚上9時放寬至10時；首都圈聚會人數開放最多6人，但晚上6時前必須有2名以上已接種疫苗者，6時以後需有4名以上。

非首都圈聚會人數最多可達8人，但其中至少4人需為已接種者。

此外，在返鄉人潮較多的中秋連假當週，韓國政府將開放最多8人聚會，但同樣限制至少4人需為已接種者。

金富謙說明，2日及今天約有200萬劑莫德納疫苗抵韓，其餘疫苗將在下週之前陸續抵達，確保可在中秋連假前達成7成人口至少接種一劑疫苗目標。

韓國至今累計25萬7110例確診，2308例病歿，單日確診數已連續59天超過千例，近一週多維持在1500例以上。至少接種一劑疫苗人數占韓國人口約57.7%，完成所有疫苗接種者占比則達32.7%。