【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，「龍雲農場」是大阿里山地區第一家休閒農場，主人鄧雅元，20年前即憑著敏銳的眼光，嗅到觀光旅遊商機，由地地道道的農夫轉型為休閒農場，除用心餐食與住宿等服務外，並運用當地特殊自然景觀及生態吸引遊客，讓遊客體驗到原汁原味的農場旅遊。

鄧雅元有著山區居民的純樸與熱情，熱心公益，得到各地農場的支持，於2008年至2012年間被選任為台灣休閒農業發展協會理事長，當時他獨具國際觀的眼光，重視海外市場客源開發，也因此與他熟識，在任期中每年從不缺席，帶領全國各具特色休閒農場，跟隨交通部觀光局赴海外行銷推廣。目標鎖定東南亞客源行銷，組織農場因均各具特色，故獲得東南亞觀光客青睞。龍雲休閒農場在鄧雅元努力下疫情前東南亞旅客已佔6成。

鄧雅元開業以來「秉持努力耕耘必有收穫」的信念，重視遊客意見，努力改造農場軟硬體設施，完成穆斯林清真友善認證，成為符合接待國際觀光客的完整條件，在近些年加入了第二代的參與，引進創意行銷，尤其是在地厨房概念，完全使用自家栽種有機無毒蔬菜，以健康養生為根基，充分保障遊客食安，讓服務更臻完善，全家人共同協力在遊客心目中，塑造到阿里山必遊「龍雲農場」的熱潮！

▲（左起）台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、龍雲休閒農場主人鄧雅元。 記者-歐彥君／攝

坐落台灣第一座由民間自行成立的「自然生態保育區」

保留400公頃林地 讓大自然與綠建築融為一體 與山林蟲鳥為鄰

龍雲休閒農場位在阿里山國家森林遊樂區與奮起湖的中繼站，海拔約1500公尺，坐擁400公頃的林地，終年雲霧繚繞，猶如世外桃源一般。森林裡百年杉木林、茂盛的竹林，以及溫帶、寒帶的林木，林態豐富成為登山者的最愛。到此處度假，不論是哪個季節，總能感受到最獨特的風景：春天山櫻、八重櫻輪番上演，夏季抓獨角仙、夜遊探秘；秋冬雲霧裊繞，雲瀑流洩，彷彿闖入大詩人王維《鹿柴》中「返景入深林，復照青苔上」詩詞畫卷之中。

農場主人鄧雅元是土生土長的石棹人，擁有莊稼人樸實熱情的心、都會人的積極幹勁，早期從事種竹子、採竹筍加工為生，隨著台灣觀光旅遊的發展，許多旅客喜歡前往阿里山登山遊玩，鄰近大凍山、明月窟、霹靂山，遺世獨立在森林之中的農舍，吸引許多登山客的目光，越來越多人求宿1晚。

▲龍雲休閒農場附近就有多處登山步道，成為登山客最愛投宿的地方。 圖：龍雲休閒農場／提供

龍雲休閒農場主人鄧雅元表示，1980年代，台灣早期觀光旅遊熱門景點如墾丁地區、阿里山地區與溪頭森林遊樂區等，每逢旅遊旺季，風景區便湧入大量遊客，當地旅館所能提供住宿的房間數有限，無法滿足大量遊客住宿需求，於是在三合院的老家旁搭了簡單的鐵皮屋、提供住宿。隨著1990年政府推廣農業休閒旅遊，正式轉型經營民宿，從最初的民宿雛形發展至今，不僅兼具民宿（雲龍小築）、旅館（龍雲山莊）執照，住宿的旅客還能在休閒農場內陶冶身心，享受鄉村緩慢的腳步。

▲原是三合院的傳統建築，現在搖身一變成為最夯的民宿體驗。 圖：龍雲休閒農場／提供

野生動物多樣化 賞螢、觀星、認識在地人文

當年阿里山茶葉聞名遐邇，經濟效益高，附近的農莊紛紛改種高山茶，鄧雅元表示，他始終相信石棹的美與價值不應該只是茶葉，所在的區域有大片的竹林、杉木林、櫻花林和天然林等自然資源，因此堅持經營休閒農場，特別保留下來不開發，與當地人聯合成立台灣第一座由民間自行成立的「自然生態保育區」，在此生活的野生動物非常多樣，其中不乏一些保育類動物。

像是農場一年四季都可以看到的樹蛙，以及夏天黑翅螢、冬天的雪螢，讓前來的遊客都能欣賞到不同時節火金姑美麗倩影，搭配夜晚的繁星點點，就像置身在銀河之中的錯覺。鄧雅元指出，旅客現在住宿在農場晚上還可以體驗夜間導覽，包括：觀星象、看飛鼠和樹蛙、貓頭鷹、認識藥草植物。或是體驗鄒族的傳統搗麻糬、洗愛玉、竹風車DIY，不再只是三五好友喝酒唱歌，多了一番人文雅俗情趣。

▲農場夏有黑翅螢、冬有雪螢，搭配繁星點點，好不夢幻。 圖：龍雲休閒農場／提供

▲體驗洗愛玉後，還能來碗冰冰涼涼的愛玉凍消消暑。 圖：龍雲休閒農場／提供

▲旅客可以體鄒族傳統搗麻糬的活動。 圖：龍雲休閒農場／提供

龍雲山莊╱小築沿著地勢而建 讓自然無縫接軌延伸房內

龍雲山莊╱小築沿著地勢而建，共有彩虹樓、望月樓、想雲居、檜木房4棟樓；其中想雲居是坐落於森林中的綠建築，取用茶山的型，阿里山的山巒疊嶂，加入傳統合院格局，引入大自然的景色，把房子蓋在雲端上。檜木房則是以當地木頭為建材，做為房間內裝潢使用，吸收白天日照精華，散發出清新木頭香氣，舒適溫馨。其中望月樓四人房天花板上還開天井，躺在床上就可觀星、賞月，十分享受。

鄧雅元表示，沒有什麼裝潢可以超越大自然的美景，那麼不如向大自然借景。大面積開窗將自然景致無邊界的融入室內，裝潢回歸簡單、舒適；更考慮阿里山的氣候濕冷，讓陽台變成室內空間，取而代之的大片落地窗，更能讓旅客徜徉在一片樹海之中。地板則特別採用原木地板，讓腳底的溫度更加宜人。

▲雲階景觀雙人房。 圖：龍雲休閒農場／提供

首創明日葉入菜燉雞 阿里山唯一通過清真認證

龍雲山莊╱小築的房價為1泊2食，附早、晚餐，提供具有在地特色的鄉土料理，蔬菜類都是取自農場，經MOA自然農法認證，讓產地到餐桌零距離。而其中女主人陳美蘭就是餐廳的大廚，料理不假他人之手，也不添加多餘的調味料，希望可以讓客人吃到食物的原味。鄧雅元表示，他都會與老婆每天到農園鮮採最「對時」的食材，像是竹筍、猴頭菇、明日葉、放雞，都是桌上常見的佳餚，天然無毒栽培，健康有保障。

▲龍雲山莊╱小築提供具有在地特色的鄉土料理。 圖：龍雲休閒農場／提供

其中，最膾炙人口的就是明日葉燉雞，是爸爸早期從日本引進種植，首創明日葉入菜的先驅。相傳秦始皇當年尋找的長生不老藥，以及日本原子彈爆炸後最先生長出來的植物，就是明日葉！因具有特殊的養生功能，必需經過4小時以上的精燉，才能將食材精華入味，多年來頗受市場歡迎，成為必點招牌菜，一上桌幾乎一定被遊客們吃得精光，連湯底也不剩。

此外，為了拓展國外市場，龍雲山莊還是全阿里山唯一通過「清真餐旅認證」的「穆斯林友善餐旅」，特別開闢一個廚房、專門料理回教徒的餐點，從冰箱、餐具到食材、調味品都經過認證。加上每年隨觀光局到國外參加旅展，來訪的旅客包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、香港、中國大陸等，受到國際旅客的青睞。

歡迎旅客Long Stay 在茶園中體驗森林茶席

新冠肺炎疫情的影響，國際旅客頓時歸零，加上台灣三級警戒，禁止旅客出遊，鄧雅元也開始思考經營模式。鄧雅元指出，隨著台灣疫情逐漸趨緩，未來旅客能再度登門拜訪，他計畫推出秘境旅遊套裝行程，讓旅客不只是住1晚，可以享受3天2夜，甚至是Long Stay在龍雲山莊╱小築，可以走訪多條登山步道，透過專人沏茶，讓旅客在茶園中體驗森林茶席，品味生活，不再走馬看花，深入在地，好好感受。

▲旅客能置身茶園中，體驗森林茶席。 圖：龍雲休閒農場／提供

▲旅客能戴上斗笠穿上袖套，體驗1日農夫農事。 圖：龍雲休閒農場／提供

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