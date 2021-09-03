自塔利班（Taliban）重掌阿富汗政權以來，許多民眾紛紛逃離家園前往鄰近國家。英國今天表示將提撥3000萬英鎊（約新台幣11億3700萬元），以支援阿富汗鄰國處理難民事務。
路透社報導，英國政府表示，其中1000萬英鎊將立即撥給聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）和其他人道團體，以協助在邊境搭建庇護所和衛生設施。
英國政府指出，其餘款項將提供給收容大量難民的國家，以供應基本服務和補給。
英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示：「我們幫助逃亡的阿富汗難民，不允許這場危機破壞區域穩定，這相當重要。」
聯合國難民署指出，高達50萬阿富汗人可能在年底逃離家園。許多逃亡難民據信將湧向巴基斯坦，另一個阿富汗鄰國塔吉克矢言收容10萬難民。
英國已說將接納2萬左右阿富汗難民，第1年就會有5000人抵達。
本月稍早，英國宣布今年將加倍對阿富汗的人道和開發援助至2億8600萬英鎊。拉布昨天訪問卡達時表示，有必要與塔利班接洽。
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