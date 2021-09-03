某啟能發展中心張姓組長，4年前利用照顧智能缺陷院生的機會，性侵2名女子，犯罪情節宛如韓國電影「熔爐」，一審只認定強制性交未遂輕判4年10月，二審改認定他性侵2名女院生，依強制性交罪及強制猥褻罪重判13年，上訴後，最高法院駁回定讞。

張男從1996年起，任職啟能發展中心機構在2013年接任行政組長，負責行政事務、環境內務與安全管理，2017年他利用帶一名重度精神障礙女子到宿舍頂樓澆花之機會，平躺於沙發上，要求對方以手摸其生殖器，對方拒絕，他強迫她為其口交。

2015年間張男在院生宿舍房間內，不顧重度、中度精神障礙的2名女子都以「不要」表示拒絕之意，仍強行撫摸一名女子胸部，並以背部壓住另一名女子的手，強行撫摸她胸部及下體，並將手指插入其私處，分別強制性交行為及強制猥褻。

一審依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪判刑4年10月，其他部分無罪，二審對無罪部分，改認定張男對心智缺陷之女子犯強制性交罪及對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪，他惡性非輕，且嚴重傷害被害人對於案發機構之信任。

二審考量張男犯行重大，應受嚴厲之非難，且他始終否認犯罪，毫無悔意，迄未賠償被害人損失，對被害人所受創傷，未為絲毫彌補，犯後態度難認良好，判刑13年，上訴後，最高法院駁回確定。