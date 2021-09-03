基隆市暖暖區去年9月驚傳一名3歲男童遭凌虐致死，26歲劉姓保母及其張姓丈夫涉嫌對腳踩男童腹部，導致胰臟挫裂併出血，最終因中樞神經衰竭、出血性休克死亡，基隆地方法院2日宣判，將劉女、張男依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪，分別重判12年、12年6月徒刑。全案仍可上訴。

據了解，3歲男童的父母都在夜市做生意，2020年5月開始將男童托育給碇內街的26歲劉姓保母照顧，男童事發前晚上突然發高燒，而劉女沒有他的健保卡，所以通知其父母送來，但還沒等到父母親，男童就逝世。

基隆地檢署檢察官去年9月26日經複驗解剖及調查相關事證後，發覺劉姓保母及張男夫妻2人，於2020年6月至2020年9月23日期間，皆未提供男童足夠食物營養，並多次斥喝、徒手或以玩具車等物品毆打男童，導致男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷等。

不僅如此，2人更於同年7月、9月間，多次以腳踩踏男童腹部，導致其肝臟挫裂等傷害，造成男童身心狀況持續惡化。

檢警調查，男童去年9月23日出現腹瀉及嘔吐症狀，並出現食慾不振及活動力下降情形，隔日更發高燒，但期間劉姓保母僅餵食少許水及雞湯，而未送往醫院救治，最終不幸離世。

法醫解剖發現，男童身上有許多舊傷，包括頭軀體腹部多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離，局部癒合，至於主要致命原因為，外傷性胰臟挫裂併出血、腹部出血，最後因中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

檢方認定，劉姓保母及其夫張姓男子涉有傷害、凌虐兒童致死重嫌，分別於去年12月15日、2月5日向法院聲請羈押後，遭依成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌起訴。

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