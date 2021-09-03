嘉大電機系學生徐崇瑜模擬偵測土壤酵母菌過程。（嘉義大學提供）

江政達教授與學生徐崇瑜探討晶片在電路板上佈線設計。（嘉義大學提供）

使用土壤酵母菌偵測器實際放入土壤中運作情形。（嘉義大學提供）

嘉義大學電機工程學系教授江政達指導大四學生徐崇瑜，以2年時間研發出「土壤酵母菌偵測器」，用自行開發的晶片偵測土壤中發電的微生物，得知土壤中有多少微生物，研究成果已發表於IEEE國際會議論文，江政達說，這是「土壤的快篩劑」，現階段可提供農友免費偵測服務。

嘉義大學表示，土壤酵母菌透過土壤氮循環可幫助植物生長，增強植物活力，提高生產力，但要清楚掌握土壤中微生物數量並不容易。用傳統技術量測昂貴且操作複雜，「土壤酵母菌偵測器」卻能以簡單的方式得知土壤中微生物的數量。

徐崇瑜說，為了讓土壤酵母菌偵測器能適用於各種土壤，例如濁水溪土壤、水稻土壤，因而在自行開發的晶片中，加入可調整偵測器靈敏度的功能，將土壤酵母菌連接至轉換晶片，形成一組可依環境不同而調整靈敏度的土壤酵母菌偵測器，得知土壤中微生物數量。

江政達表示，為推廣使用天然有機生物肥料，促進國家致力發展綠色能源產業，他們師生懂電機，對農業土壤一竅不通，用蘭潭的沼泥測試受挫，跌跌撞撞摸索1年後，找出線索，再用1年研發出土壤酵母菌偵測器，結果發現將酵母菌加入土壤中，可以提供農作物良好的生長環境，經由偵測器，可快速簡單得知土壤中微生物數量，避免過度過量使用生物肥料。

江政達說，這是「土壤的快篩劑」，成本低、快速簡易，研發成果已刊登於在IEEE國際會議論文，並將被收錄於IEEE Sensors Journal知名國際期刊，現階段可提供農友免費偵測服務。