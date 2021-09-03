「鄉民女神」潔哥（本名：李秉潔）2019年和交往18年的男友「岳妹」結婚，去年愚人節宣布懷孕，還搞笑自嘲因為一發就中，女兒取名為「FAFA」。近日潔哥突然在IG限時動態呼籲「千萬不要隨便結婚」，接著承認遇到婚姻關鍵期，目前正在思考下一步怎麼做，大方認了婚姻亮紅燈，也讓粉絲十分驚訝。

五官甜美、身材性感的潔哥因親民逗趣的風格在婚前就被封為鄉民女神，前年她與愛情長跑18年的岳妹結婚，並晉升為三口之家，去年8月底生下寶貝女兒後，潔哥發文坦言如今才認知真實的婚姻生活是從兩人當爸媽開始，更直言：「其實生完小孩後，我遇到的最大的挫折，倒不是因為天天夜奶睡不飽，而是我跟岳妹常常因為FAFA吵架」。

潔哥和老公岳妹育有一女。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔臉書）

潔哥承認，和岳妹常因教育照顧小孩的觀念鬧不合，兩人以「為小孩好」的出發點互不相讓，打趣稱：「吵到差點帶著FAFA去找下一春」。今年4月，潔哥又發文透露生小孩真的會讓婚姻觸礁，指出她雖和另一半相識快20年，但有了小孩才發現彼此真的不適合，考慮分開只是因為不想讓孩子在父母親長期吵架的環境長大，最後還標註「單親媽媽萬歲」。

潔哥發文。（圖／翻攝自manmira630 IG）

端午連假時，潔哥透露老公第一天腰就閃到，引來網友狂虧夫妻倆是否太過「恩愛」，潔哥秒回：「沒有你們想太多，岳妹現在跟我當室友比較多了」，疑似認了最近進入無性婚姻，昨她又發文呼籲網友別亂結婚，接著表示收到很多人關心，「坦白說就是這樣，就只是還在思考下一步怎麼做」，並指「很多東西都是要經營的」，目前還是原樣，若有進一步變動會再公告大家。