歐系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，看好其將受益於AMD業務復甦、大陸發展半導體本地化趨勢，祥碩未來兩年營運持續叫好，首評祥碩目標價2600元、優於大盤評等，同時，看好祥碩營收在2021~2023年將有20%的複合年增長率。

歐系外資表示，祥碩主要客戶AMD的市占率不斷提升，AMD在2020年貢獻祥碩營收占比64%，但今年因為產能問題，預計AMD營收占比將下滑，但AMD長線在全球市佔率持續提升，在2022~2023年將上看20%，祥碩技術到位，且祥碩的ASIC(客製化晶片)也將支援高速處理，預計隨著AMD市占率提升，祥碩在2022~2023年高速傳輸晶片的年增長達18%。

歐系外資表示，受益大陸半導體本地化趨勢加，處理器需求將不斷攀升，祥碩受益於非英特爾x86的主機控制器和數據交換機需求激增，帶動大陸市場營收從2020年的10%增加到2021年約15~20%，包括出貨量以及內含量都會更高。

有鑑於AMD業務復甦和不斷增長的大陸PC商機，歐系外資首評祥碩目標價2600元、優於大盤評等，同時，樂觀看好祥碩營收在2021~2023年將有20%的複合年增長率，毛利率、營業利益率也會逾58%、42%，預計其2021年、2022 年每股獲利落在46.99元、58.5元。