新冠疫情趨緩，各行各業逐步恢復正常營運，但八大行業至今仍未鬆綁，許多從業者經濟陷入困頓，為捍衛他們權益，台中市視聽歌唱公會理事長號召業者，上午在酒店內舉辦小型抗議，他們說，政府遲不開放，反倒讓許多人轉為地下化，更將成為防疫大破口。

在台中市經營300暢飲酒店的陸姓業者說，台灣疫情進入三級警戒至今已3個多月，這段期間房租、水電等開支還是持續繳納，還有不少員工因經濟問題來預支金錢，她已經借出30多萬了，現在大家不想再繼續借錢，只希望政府能還給他們真正的工作權。

在酒店上班的李姓小姐說，她是單親媽媽，要扶養孩子，且原本就有車貸、個人信貸，每月光是貸款就要繳交3萬多元，但疫情警戒後根本沒收入，還一度到物流業擔任臨時工，一個月大約2萬多元收入，光貸款都無法償還，更別說還要繳房租。

台中市視聽歌唱公會理事長蔡淇龍說，許多員工要養小孩、養父母，且他們大多是沒有一技之長的，疫情沒鬆綁，大家只能借錢度日，有人甚至已經借到沒朋友了。政府遲遲不對八大行業鬆綁，卻放任許多業者轉為地下化，許多人乾脆到汽車旅館、住家內做生意，反正只要有錢就行，反而成為疫情最大破口。

業者呼籲政府儘速鬆綁，他們願意配合一切防疫措施，只希望能擁有正常工作的權利。

台中市政府經發局指出，疫情逐漸穩定，將採漸進式、有條件開放部分營業場所，但衛福部還沒放寬歌廳、舞廳、酒家及KTV等。

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