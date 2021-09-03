日本和印度聯合軍演 要洞悉陸蘇-30戰機

日本和印度都是「四方安全對話」（The Quad）成員，就在雙方尋求加強安全與外交關係之際，印度空軍將派6架蘇（Su）-30戰機到日本， 參加聯合軍演。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，分析家說，東京熱衷讓俄製戰機參加軍演，並不是巧合。先前日本曾出動戰機，在東海上空攔截中方的蘇-30，也曾在爭議的北方四島附近遭遇俄羅斯蘇-30。日本飛行員希望，為了萬一爆發衝突備戰，能在這次軍演中更了解這款戰機。

日本航空自衛隊最初是在2018年12月與印度空軍舉行聯合演習，不過前兩年的軍演只涉及運輸和後勤。而原本預定2020年6月舉行的軍演雖有戰機參與，但卻因為新冠肺炎疫情大流行，而延後了兩次。

如今雙方預定在日本北海岸的石川縣基地舉行聯合演習，由日本航空自衛隊的美製F-15迎戰印度的蘇-30戰機。而據日本防衛省3月發布的報告說，解放軍仍有多達97架現役蘇-30戰機。2016年時，1架解放軍蘇-30接近沖繩縣，而2017年時，又有1架蘇-30出現在日本海上空。而中方海軍航母的艦載機殲-15，也是以蘇-30為本發展而來。

日本大東文化大學國際關係副教授兼國防事務專家穆洛伊（Garren Mulloy）指出，蘇-30戰機30年前出世時，真是所向無敵，如今它的戰力還是很強。他說，蘇-30速度快、航程遠，並能為各式任務搭載種類繁多的武器。穆洛伊甚至說，它的爬升率和機動性比F-35還強。不過，他也指出，F-35在隱形性能，還有與地面和空中的聯網能力上勝出。