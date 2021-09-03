大陸國家主席習近平2日表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。消息刺激中資券商3日大漲，其中金公司一度漲逾8％。

香港經濟日報報導，中金公司一度升逾8％，高見21.75港元，現報21.1港元，升5％；中信建投一度升逾7％，高見9.9港元，現報9.56港元，升3.7％；海通證券曾升破一年內高位，高見7.81港元，現報7.61港元，升1.3％；招商證券報12.58港元，升1.6％；東方證券曾升4％，高見8.4港元，之後由升轉跌，現報7.99港元，跌1％。另外，港交所現跌1.4％，報491.2港元。

中國證監會負責人表示，為深化新三板改革，將設立北京證券交易所，統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

中證監負責人又指，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署。中證監將努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。