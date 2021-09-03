一名就讀政大的女網友日前在網路發文表示，大學指考放榜，她重考的男友考上台大，在替他開心的同時，內心卻感到自卑。貼文一出讓許多網友看傻眼，紛紛表示「政大還要自卑?」

女網友1日在《Dcard》發文表示，她和男友從高三開始交往，去年學測順利考上政治大學，但男友卻失常，因此決定重考，這段期間感情也都很穩定，直到昨天指考放榜，男友竟然考上台大，「這是我們都沒有料想到的」。

原PO坦言，雖然真心替他感到開心，但內心卻自卑感大爆棚，「不確定有沒有羨慕甚或嫉妒的成分在，與其說是怕他會看不起我，不如說是我怕自己配不上他」。

結果貼文一出，慘遭網友砲轟，「社會組就台政，出去根本沒差，你在煩惱什麼鬼」、「我不覺得政大有什麼不好，有什麼好自卑的呢？」、「都頂大你在自卑啥？這麼看不起政大你也去重考啊！」、「是得失心多重？」、「所以你是想得到別人的吹捧還是什麼？」、「之前男友是台大的，政大沒有比較差喔，真正的價值不是學歷篩得出來的」。