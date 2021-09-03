新北市將淡水到三貂角這條海岸線規畫為主打綠能觀光的「青春山海線」旅遊品牌，因應中秋節推出1280元的「紀念風味酒禮盒組」，並首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起向旅行社訂購，就能0元暢遊北海岸，副秘書長張其強表示，遊程以戶外為主，並能結合新北加倍券，所以在疫情穩定時推出，「不能去北海道就來北海岸吧！」

張其強說，今年的「紀念風味酒禮盒組」，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括三芝二號倉庫-櫻芝戀花見櫻花酒、舞茶實業-魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點-奶油龍蝦餅乾、阮的肉干-香辣蟹口味筷子肉干，要讓民眾一次吃到最新鮮的山海美味。

經發局表示，市府和3家業者合作「買禮盒、送遊程」的特惠方案，宏祥旅行社9月推出的野柳地質公園到富貴角燈塔、12月的南子吝登山步道加陰陽海行程，只要購買禮盒都能0元暢遊；辰社旅行社推出的搭乘景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山、石門一日遊行程，則需另加價200元；三芝二號倉庫咖啡館也推出「食農體驗一日遊」，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍，但須另加價70元。

經發局表示，民眾於12月31日前，在青春山海線特色店家消費，滿200元就有機會抽中PS5。此外，禮盒也同步在7-11、全家超商型錄販售，單買特惠價999元，預購只到10月31日。

經發局長何怡明表示，為發展地方創生，市府推出「青春山海線」品牌，去年利用在地食材開發12項美味商品，其中「金山福得生活」開發出的地瓜酒布蕾，因廣受好評，經市府媒合輔導，已由手工生產轉型成工廠量產，並預計擴大上架7-11門市，她說，青春山海線好吃又好玩，金山溫泉公園最近也才落成，歡迎大家疫情穩定後能多去走走。