工業電腦廠威強電(3022)股東會通過配息2元，8月24日以45.1元參考價除息交易，雖然台股近期震盪加劇，但威強電股價站穩填息路緩步前行，今（3）日跟隨台股開高上漲2.28％至47.1元，歷時9天完成填息，早盤維持逾0.5％小漲態勢。

威強電2021年7月自結合併營收5.44億元，月減9.59％、年增1.95％。累計前7月合併營收35.91億元、年增13.12％，為近4年同期高點。上半年歸屬母公司稅後淨利4.81億元、年增1.43％，每股盈餘（EPS）2.73元，分創近4年、近10年同期高點。

展望後市，威強電董事長張明智認為，變種病毒對疫情造成的不確定性，恐衝擊經濟復甦力道，全球供應鏈前所未有的供需失調，則造成物料價格狂漲及交期無預警延長等異常現象，預期今年持續面臨此缺料市況、甚至可能延續至明年上半年。

對此，威強電將致力拓展醫療、網通及智聯網（AIoT）三大主力市場業績提升，並積極部署預估搶料，配合替代料、銷售產品彈性安排移除缺料零件，並與客戶商討調漲價格，以反應原材料上漲成本壓力，持續穩定生產及獲利，盼順度此波難關。

張明智指出，遠距醫療、AMR自動搬運車、網通等商機為今年積極布局搶進新商機，為未來營運成長主動能。目前醫療統包解決方案、AMR嵌入式電腦結合AI加速卡系列產品，已分別成功導入台日及歐美市場，電動車及充電站／樁用嵌入式電腦新單亦有所斬獲。