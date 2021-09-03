德國汽車製造商BMW周四在墨西哥一處成立兩年的工廠啟動了新的生產線，為全新的2系列雙門轎跑車進行生產。該新車型預計今年底開始對北美出口和銷售，明年初則對歐洲銷售。

BMW在墨西哥中部San Luis Potosi市工廠的新產線投資了1.25億美元，在既有的3系列轎車產能之外，再擴充產線。全新2系列轎車為接替1系列的雙門轎跑車，預計售價在3.6萬至5.9萬美元之間。

BMW在墨西哥進行新投資之際，市場擔心新冠傳染病的蔓延，以及半導體短缺對汽車業的衝擊，全球對高階汽車的需求可能放緩。

BMW周四也發表聲明，稱到2030年前，要將整輛汽車的生命周期碳排放量，從2019年水準減少40%，高於此前規劃的目標。為達成此一目標，BMW打算將汽車製造中的再生和可重複使用材料(環保材料)的比例，從30%提高到50%。

BMW一直不願為旗下燃油汽車的退出，提出一個最後退場的日期期限。BMW曾指出歐盟地區的充電設施嚴重缺乏，侷限電動車擴張。

儘管如此，BMW承諾，到2030年至少半數的汽車銷售將由電動車所貢獻。