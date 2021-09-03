肝癌治療有新契機！由和信治癌中心醫院高國彰教授團隊研發的肝癌新藥，已通過美國FDA及台灣食藥署許可，將在台灣和美國同步進行第一期人體臨床試驗。

該款治療肝癌的新藥—肝癌血管內皮細胞蛋白質抗體凝血因子，第一期臨床試驗申請案已通過美國食品藥物管理局（FDA）及台灣食品藥物管理署（TFDA）的許可，開始在台灣與美國同步進行第一期人體臨床試驗。在台灣參加第一期臨床試驗的醫療院所包括和信治癌中心醫院、台大醫院及成大醫院；在美國則有聖路易斯的華盛頓大學、西雅圖的華盛頓州立大學與德州大學西南醫學中心。

此試驗新藥為一單株抗體衍生 Fab（抗原結合區）片段與人類組織凝血因子（TF）共價連接而成。治療機制，簡而言之，肝癌血管的內皮細胞獨特地表達一種稱為PLVAP 的蛋白，將此針對 PLVAP 的治療性抗體衍生生物製劑輸注到腫瘤的肝動脈分支中，可以誘導腫瘤血管中的血液凝固，阻斷腫瘤血流，進而不須依賴毒性化學藥物或放射性物質導致腫瘤細胞死亡，有別於目前的栓塞治療藥物。

該臨床試驗登錄於台灣食品藥物管理署的全名為「CSR02-Fab-TF 做為中間 B 期或侷限晚期 C 期肝細胞癌（HCC）之肝臟動脈內療法：評估安全性與耐受性之劑量遞增試驗」。