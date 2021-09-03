兩岸青年期盼已久、萬眾矚目的廈門海滄區《海峽文創中心》即將落成，自2015年宣佈成立海峽文創中心各界殷切期盼，《海峽文創中心》定位為兩岸影視版權以及兩岸影視文化製作為主，近年來因為兩岸政治局勢交流受到政治以及疫情影響減少《海峽文創中心》更賦予重大的和平交流的目的。

現在園區規劃用地面積2. 6萬平方米，地上規劃建築约9萬平方米的項目。集台商創業辦公、影視製作、台青驛站、兩岸文化等重大交流目的，尤其是從未來過大陸的台灣青年赴大陸體驗大陸生活，廈門市仍然是是台灣青年們首選尤其是（閩南語）以及（閩南風味飲食）倆方面與台灣雷同，讓台灣青年更能迅速的溝通，《兩岸文創中心》在服務台灣青年方面未來規劃《快速通》服務未來協助台灣青年辦理各項基礎生活業務，尤其是疫情過後現在台灣青年一旦登陸必須要有實名制手機，有了實名手機才能擁有各地政府《健康碼》，有了《健康碼》才能入住當地的酒店！而有了實名制的門號以及當地所在機關開的（暫時居住證明）去相關的銀行才能開戶後使用（線上支付）。

台灣青年有了《廈門海峽文創中心》的協助這些複雜的辦理過程可以縮短可以迅速的體驗大陸生活，在兩岸同胞萬眾期盼下建立《兩岸新生活體驗》共筑美好生活。