國民黨主席之爭白熱化，黨主席候選人、前彰化縣長卓伯源今天質疑爭取連任的現任主席江啟臣，非宋七力無法兼顧立委與主席，對此，江啟臣表示，他擔任主席前，民進黨也曾這樣攻擊他，這種抹黑是無法受到事實考驗。

江啟臣說，卓伯源也曾擔任過立委，應該很清楚，立委該做什麼才能獲得人民支持，他一方面做好黨務，另一方面做好選民服務，這也是他一直以來秉持的作法。

江啟臣上午參加公教軍警消聯合總會在中正紀念堂廣場主辦的紀念活動，由於該總會長劉盛良是江的岳父，現場等於是江的主場，除了紀念軍人節外，約200人也共同高喊「江啟臣凍蒜！江啟臣加油！」。

江啟臣表示，近來國際情勢、兩岸關係讓國軍負擔沉重，政府也沒關心國軍，建議蔡英文應探望退伍老兵，才會知道應站出來感謝過去為國付出的軍人。

國民黨主席辯論會明天登場，江啟臣受訪說，明天將向黨員重申兩岸政策論述，被問到中廣董事長趙少康詢問如何反制民進黨的1450，江說，唯有發揮戰鬥力，讓民眾得到支持，就是最能夠反制1450的力量。

江啟臣強調，他不認為籌組戰鬥藍的趙少康是地下黨主席，這也不會威脅到他，因此年初他邀請趙少康回黨，就是要發揮創造議題的能力，結合藍營戰鬥力，若有人懷疑趙少康是地下黨主席，就是懷有心機、想分化國民黨，不願看到國民黨有戰鬥力。

對於民進黨批評國民黨把兩岸路線越走越窄，江啟臣說，中華民國作為主權獨立國家，絕對可以發揮影響力、化危為安，而非陷入可能危險當中，蔡英文的說法在打擦邊球，投各方之所好，如此任人解讀相當危險，有可能適得其反，把現今處境限於風險當中，他並不樂見，也不是國家元首該做的事情。