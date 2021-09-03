國民黨主席候選人朱立倫3日前往桃園市中壢區國旗屋出席93軍人節升旗典禮，對於國民黨主席江啟臣是否出戰桃園市長？朱立倫回應，桃園需要一段時間深耕基層，故任何對桃園有意願的都要盡快深耕基層。

9月3日適逢軍人節，國民黨主席候選人朱立倫3日前往桃園市中壢區國旗屋出席升旗典禮，對於江啟臣是否有機會為桃園市長一戰，朱立倫回應，任何對桃園有意願的都要趕快深耕基層，並指出，桃園不同於雙北，桃園歷任縣市首長都需要深耕基層，最後才能獲得市民的同意，強調桃園選區深耕基層的重要。

而對於出戰桃園市長最好人選，朱立倫表示，桃園最重要的是桃園要團結，對於出戰人選不是朱立倫覺得誰最好，而是民眾覺得誰最好，並指出，對於桃園市長的選戰有6成以上的把握可以贏回來，強調，無論如何明年底桃園一定要贏會來。

關於5日國民黨主席辯論會，朱立倫強調，在這次辯論會中，大部分候選人的想法應會趨近一致，且大家都是同伴、好朋友，故這次辯論會的主軸不是辯論，而是交換意見，要討論國民黨怎麼樣可以更強、更團結、更能夠贏得選戰作為目標。