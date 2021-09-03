據日本放送協會（NHK）3日報導，日本首相菅義偉在自民黨臨時黨務會議上突然宣布，將不會參加9月底的自民黨總裁選舉。報導分析，由於菅義偉的自民黨總裁任期只到9月底，意味著9月過後其將卸下日本首相職務，而日本首相也會換人當。

報導指出，自民黨於當地時間3日11時30分(台灣時間同日10時30分)舉行臨時黨務會議，整場會議約10分鐘左右便結束。菅義偉在會上坦言，將不會角逐自民黨總裁的連任，而將精力全部投入新冠病毒的防堵。甚至，他也不會在6日進行黨內人事工作安排。

知情人士指出，首相的政治權力一天比一天還衰弱，這一點都不奇怪。事實上，隨著日本新冠肺炎疫情反覆惡化，菅義偉飽受各界的批評。

根據日本媒體爆料，菅義偉甚至有意在下一週進行內閣與黨內行政高層的改組，並於9月中旬提前解散眾議院，還不排除在10月17日進行大選。

這一切起源於外界認為菅義偉正想方設法保住首相大位。不過，隨著他宣布不角逐月底連任，以及不會進行任何人事安排，已否定了這些報導。

他先前曾提到，目前日本正深陷新冠肺炎疫情，「我們不能在當前的情勢下解散眾議院」。事實上，隨著日本又爆發新一波新冠肺炎疫情，菅義偉不只不能從舉辦東京奧運為自己加任何分數，反而支持率創歷史新低。

外界研判，儘管自民黨的聯盟在下屆大選中，不太會失去眾議院的多數優勢；但自民黨的絕對多數無疑會破功，使得自民黨黨魁權力受損。