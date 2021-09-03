復必泰布條遭拆除誰要求的？ 陳時中點名台積電：約定裡本來就沒有

BNT新冠疫苗昨天抵台，對於抵台時「復必泰」布條爭議；民進黨立院黨團幹事長由劉世芳今強調，昨天大家看得非常清楚，一些有心人士特地用污名化方式處理「復必泰」抵台，長久以來大家都知道「復必泰」是台灣企業界用錢去購買的，不是「復必泰」施捨的。

對於上海復星曝光的照片中有「復必泰」，來台灣卻被拿掉等事；民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘指出，布條上面寫的「復必泰」與合約不符，基於合約精神做好相關產品運送的維護，沒有任何的問題。

民進黨團副書記長洪申翰說，很遺憾看到國民黨荒腔走板的表現，包括台積電、慈濟基金會、永齡基金會都非常有意識且謹慎的處理這件事情，但沒想到國民黨還要讓共產黨揩油，這是大家不能接受的事情，呼籲國民黨不要再順著共產黨的邏輯，一起欺負台灣了。

對於布條事件引發爭議，劉世芳說，她覺得很不可思議，呼籲此事到此為止。國人最在乎的是，BNT疫苗品質是否合乎台灣緊急使用授權通過的品質和水準，可以讓台灣年輕朋友早日接種，以控制疫情。