日本外相茂木敏充。(取自日本外相茂木敏充的臉書)

日本外相茂木敏充今（3日）在例行記者會上宣布，將在9月上旬，捐贈共44萬劑AZ疫苗給台灣、泰國、越南等國家。此次為日本第4度捐贈台灣疫苗。

茂木指出，這次捐贈疫苗是考慮量當地疫情的感染情形、醫療體制、疫苗接種情形、以及僑居國外的日本人在當地情況等所做的綜合評斷，現在僑居國外的日本人能在泰國、越南及台灣當地接種疫苗，日本政府捐贈這批疫苗，期望能提供僑居海外日本人及當地人民施打。

根據指揮中心資料顯示，日本提供台灣AstraZeneca疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑與7月15日97萬劑，共334萬劑。

日本捐贈台灣首批124萬劑AZ疫苗，4日由日航班機運抵桃園機場，圖為地勤人員一一卸下疫苗的冷凍貨櫃。（中時資料照/范揚光攝）

針對日本前三次贈台AZ疫苗，蔡英文總統曾表示，日本提供三批疫苗已超過330萬劑，對於日本接連展現台日友好並互相扶持的心意，她表達最深的感謝，「我們也持續擴大接種對象中，請大家一起踴躍登記！」

外交部今日則回應，日本捐贈我國四批疫苗總數合計可達340萬劑，高居全球各國捐贈台灣之冠，外交部對於日本雪中送炭的隆情厚誼，再度表達感謝。