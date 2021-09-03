印地安人台灣好手張育成（左）敲安後靠著隊友全壘打回來得分。（路透）

效力印地安人隊的台灣好手張育成近日棒子火燙，3日先發敲出雙安，貢獻1打點，助隊以4比2擊敗皇家隊，印地安人系列賽橫掃對手，也奪下近期的4連勝。

張育成昨天代打開轟，延長賽再補上帶有打點的二壘安打，今天被排進先發打線，擔任一壘手、打第6棒，首打席左外野飛球出局，第5局再度站上打擊區，敲出一壘安打，連7場敲安，隨後靠著隊友米勒（Owen Miller）3分炮回來得分。

第3打席張育成擊出投手丘前滾地球遭刺殺出局，8局上第4次上場打擊，他在二壘有人時敲出帶有1分打點的右外野安打，打回球隊第4分，連續6場都有打點貢獻，助隊以4比2擊敗皇家，3連戰橫掃對手。

張育成此役4打數2安打，貢獻1打點、1得分，打擊率持續上升，升至2成26。自8月起，張育成13場出賽，41打數敲出15支安打，其中有11支是長打，包含5發全壘打，另貢獻12分打點，近期打擊率高達3成66。