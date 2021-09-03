前陣子走失喵星人的案件讓愛貓人士無一不感到心痛，在許多人心裡，毛小孩就像家人一樣，隨便一個呆萌的模樣都能令人融化，反之，任何一點受傷也會讓主人緊張、心痛不已。

日前林口警分局員警莊承鑫及王修明於16時許擔服巡邏勤務正要返回派出所時，在中華一路與文化三路口發現一隻小巧可愛的紅貴賓，當時車來車往、險象環生，所幸大家都有放慢車速禮讓，員警見狀也趕緊上前抱起驚慌失措的紅貴賓，經確認飼主並不在附近，員警便將其帶上車載回派出所，並連繫動保處前來查看，但紅貴賓身上並無植入晶片，員警見天氣炎熱，便先盛了一碗水讓牠解解渴恢復體力，只是一直苦等不到飼主，只好請動保處先帶回安置。

當晚20時許，一位余姓民眾慌慌張張地走進派出所詢問，有無見到走失的紅貴賓，員警一聽便知道是下午走失的紅貴賓，趕緊聯繫動保處協助余民領回，余民表示紅貴賓聰明伶俐，趁家人外出時，自已用嘴巴咬開紗窗門出遊，還好有警方協助才能讓他找回愛犬，相當感謝警方暖心舉動。警方也提醒毛小孩飼主，毛孩不像人，沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA來檢驗身分，唯一能辨別方法就是依據晶片及寵物登記證，所以務必讓毛小孩植入晶片，毛小孩偷溜出門時才比較容易找回。