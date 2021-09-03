中龍鋼鐵8月營收為116.02億元、年增92.86％ 11:472021/09/03 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中龍鋼鐵（2048）8月營收為116.02億元、年增92.86％，累計營收為793.74億元、年增63.41％。 《金融股》京城銀8月獲利近1年低點 前8月仍年增85％登高 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 #中龍鋼鐵 #月營收 #中鋼集團 #旗下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》FII工業富聯布局新能源車 收購恒驅電機63％股權 07:462021/09/03 財經 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 08:372021/09/03 財經 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 壽險百億神單 7月再增2張 04:102021/09/03 財經要聞 西勝8月營收寫21個月新高 09:302021/09/03 財經 不斷更新》台積電重返620元半年新高 聯電69.8元創高 台股飆漲逾200點 09:102021/09/03 財經 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 《金融》國銀前7月獲利寫第3高 2原因使7月存款暴增 08:032021/09/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據不一、美元貶、黃金跌、原油漲 09:282021/09/03 財經 目標2050年達成碳中和 賴清德：零碳排有三策略 04:102021/09/03 財經要聞 《航運股》漢翔Q2本業轉盈 填息成功 10:192021/09/03 財經 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 聯電目標價 又一家喊近百元 - 財經要聞 - 工商時報 全球央行總裁評比 楊金龍退步只拿A- 內行人曝致命傷 - 財經 - 工商 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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