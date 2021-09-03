中鋼集團旗下中龍鋼鐵（2048）8月營收為116.02億元、年增92.86％，累計營收為793.74億元、年增63.41％。

《金融股》京城銀8月獲利近1年低點 前8月仍年增85％登高
《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上
#中龍鋼鐵 #月營收 #中鋼集團 #旗下