宏捷科(8086)8月合併營收4.28億元，再創單月歷史新高，由於訂單強勁，宏捷科預期，下半年逐月逐季成長趨勢不變，美系外資認為宏捷科成長趨勢將延續到2022年，重申「建議加碼」評等，目標價210元。

儘管IC缺料干擾電子產業供應鏈，且智慧型手機終端需求平淡，宏捷科因手機客戶分散，IoT訂單強勁，整體出貨未受太多影響，加上新產能逐月開出，宏捷科8月合併營收達4.28億元，月增3.98%，年增49.62%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為30.56億元，年增37.62%。

由於新手機自9月陸續發表，且WiFi 6終端缺主晶片情況已逐漸紓解，預估第4季有機會逐漸增溫，讓宏捷科樂觀看待下半年需求。

為因應客戶訂單及新產品需求，宏捷科積極進行裝機，預估年底月產能將達2萬片，明年再擴產至2萬5000片。

美系外資最新報告指出，智慧型手機PA因進入旺季需求強勁，且WiFi 6及物聯網應用(Cat.1 PA)，推升宏捷科8月合併營收再創新高，雖然WiFiFEM客戶營收在下半年減弱，但WiFi 6滲透率快速提升，且公司在QCOM 5G PA認證順利，預計第4季開始量產，這將是另一個成長的動能，我們認為宏捷科成長趨勢能夠延續到2022年，重申「建議加碼」評等，目標價210元。