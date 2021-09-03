3日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）試著說服地方政府將全面性重啟商業活動。不過，因為雪梨與墨爾本疫情急劇升溫，引起不少民眾又陷於恐慌之中。

澳洲最大的兩個城市雪梨與墨爾本，以及首都坎培拉正面對第3波新冠疫情，因此澳洲全部2500萬人口中，半數以上正被限制社交活動中。相反地，其它澳洲各地卻沒受到新冠病毒騷擾。

澳洲政府現在很苦惱，因為昆士蘭州與西澳大利亞州均表示，就算疫苗接種率高達7或8成，也不會立刻解禁，表示還是會持續封城。但迄今，只有36%的澳洲人完全接種兩劑新冠疫苗。

昆士蘭州曾強硬表示，在所有12歲以下孩童打過疫苗之前，是不會重啟邊境的。澳洲政府也計畫從13日起，讓所有12至15歲者可施打疫苗。同時，目前也沒有任何一個國家，為不到12歲兒童接種疫苗。

澳洲現任總理莫里森，希望在2022年大選之前能結束封城現狀，以及讓當地經濟快一點好起來。因此，才會出現地方各州與中央政府齟齬畫面。

日前，昆士蘭州和西澳大利亞州也表示，當新南威爾斯州疫情較和緩時，同意解封重新開放。不過，3日卻是疫情最嚴重的一天，因為有1,431位新確診以及12位死亡。

新南威爾斯州也示警當地民眾，接下來的兩周可能進入疫情最嚴峻時期。同時，澳洲醫療系統也亮起紅燈，醫界疾呼解封前一定要先提升疫苗接種率。自2020年新冠疫情開始以來，澳洲總共有5.82萬病例與1,032位死亡。