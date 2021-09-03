美國新車銷量8月薪車銷量轉為衰退，車用晶片缺貨短期難解，市場預期年底前各月銷量的年增率將維持低成長甚至衰退，庫存不足恐影響年底傳統旺季的銷售表現，晶片缺貨也並非只有北美市場獨有狀況，恐干擾汽車零組件第4季旺季效應。

根據JD Power和LMC Automotive的聯合預測，美國8月新車銷售量為109.45萬輛，年減13.7％，結束連續5個月正成長。分析原因還是因車用晶片第2季以來持續缺貨，庫存偏低影響汽車銷售，法人認為，年底前各月銷量將因基期墊高而下滑的預期不變，由於車用晶片缺貨問題未解，加上庫存偏低等不利影響，短期內汽車生產的速度仍趕不上銷售的速度，晶片短缺問題何時能有效舒緩，仍是美國車市後續的銷量能否好轉的關鍵。

國內本土法人報告認為，美國車市2021年將因低基期轉為正成長的看法不變，不過隨著基期走高，且車用晶片缺貨的問題看來短期內難以解決，國內銷美為主的OEM汽車零組件廠商短中期的營運將因美國市場持續回補庫存而受惠。不過，車用晶片缺貨已造成不少車廠陸續被迫停工，後續生產端的變化仍待持續觀察。

另外，大陸車市同樣受到影響，晶片廠商配貨會以國際大型車廠配貨，因大陸車廠規模較小較為弱勢，大陸車市上半年受到7～8％影響，下半年預期還有2～4％影響，都為第4季車市旺季多添變數。